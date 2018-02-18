В Челябинске потеплеет до минус 4
По прогнозам синоптиков, днем на этой неделе воздух будет прогреваться до минус 6−4 градусов, ночью — минус 15−13, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По прогнозам синоптиков, днем на этой неделе воздух будет прогреваться до минус 6−4 градусов, ночью — минус 15−13, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
19 февраля ожидается минус 13−6 градусов, без осадков, слабый южный и
Осадки в виде снега прогнозируются в ночь со вторника на среду, но уже днем будет ясная погода и воздух прогреется до минус 4 градусов, атмосферное давление нормализуется.
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