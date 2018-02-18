В Челябинске потеплеет до минус 4

19 февраля ожидается минус 13−6 градусов, без осадков, слабый южный и юго-западный ветер, очень высокое атмосферное давление. Ночью похолодает до минус 14−13 градусов.

Осадки в виде снега прогнозируются в ночь со вторника на среду, но уже днем будет ясная погода и воздух прогреется до минус 4 градусов, атмосферное давление нормализуется.