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18 февраля, источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске потеплеет до минус 4

По прогнозам синоптиков, днем на этой неделе воздух будет прогреваться до минус 6−4 градусов, ночью — минус 15−13, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

19 февраля ожидается минус 13−6 градусов, без осадков, слабый южный и юго-западный ветер, очень высокое атмосферное давление. Ночью похолодает до минус 14−13 градусов.

Осадки в виде снега прогнозируются в ночь со вторника на среду, но уже днем будет ясная погода и воздух прогреется до минус 4 градусов, атмосферное давление нормализуется.

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