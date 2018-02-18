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18 февраля, источник: СуперОмск

Новая неделя начнется в Омске с тепла и тумана

Согласно прогнозу Омского гидрометцентра, в понедельник, 19 февраля, в Омской области будет от -11 до -16 градусов ночью и от -3 до -8 градусов днем.

Источник: РИА "Новости"

В этот день также ожидаются местами небольшой снег, туман и изморозь.

20 февраля, во вторник, в регионе немного похолодает. Ночная температура составит −12… −17 градусов, днем же будет −6… −11. Местами снова пройдет небольшой снег.

В среду же, 21 февраля, в Омске и области снова потеплеет до −3… −8 при ночной температуре −11… −16 градусов. В этот день вместе со снегом и мокрым снегом ожидаются также слабые гололедные явления.

«21—22 февраля воздушные потоки перестроятся на юго-западные, погодные условия будут формироваться под влиянием циклона. Пройдут осадки, усилится ветер, температура воздуха повысится, но ненадолго», — отметила начальник отдела метеопрогнозов Омского гидрометцентра Ольга Демидова.

С 23 числа, как отмечают синоптики, начнет господствовать более холодный воздух.

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