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18 февраля, источник: Комсомольская правда

В Новороссийске на Масленицу из 5000 блинов выложили название города

Масленичные гуляния в Новороссийске прошли сразу в нескольких местах города. Но главный праздник собрал народ в центре — на Пушкинской аллее.

Здесь, прежде чем сжечь чучело Масленицы, поставили длинный стол, на котором из блинов, принесенных горожанами, выложили надпись — «Новороссийск».

— Ее выложи из блинов, приготовленных руками местных жителей и стараниями различных городских организаций, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в администрации Новороссийска. — На изготовление пяти тысяч блинов ушло около ста килограммов муки и тысячи яиц. А выкладывали съедобную надпись студенты местного колледжа.

После того, как надпись была готова, ее съели. Ни один блин не остался.

В этот же день в Краснодаре с размахом зиму проводили и в парке Солнечный остров. Праздник устроила «Комсомольская правда». Чучело тут не сжигали, а запустили в небо — оно было из воздушных шаров.

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