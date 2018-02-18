В Новороссийске на Масленицу из 5000 блинов выложили название города

Здесь, прежде чем сжечь чучело Масленицы, поставили длинный стол, на котором из блинов, принесенных горожанами, выложили надпись — «Новороссийск».

— Ее выложи из блинов, приготовленных руками местных жителей и стараниями различных городских организаций, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в администрации Новороссийска. — На изготовление пяти тысяч блинов ушло около ста килограммов муки и тысячи яиц. А выкладывали съедобную надпись студенты местного колледжа.

После того, как надпись была готова, ее съели. Ни один блин не остался.