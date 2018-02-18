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18 февраля, источник: Новости Перми

В Перми на Масленицу в ледовый городок пришло 11 тысяч человек

18 февраля, в последний день работы ледового городка «Перммяч», для гостей и жителей города были организованы традиционные масленичные гулянья с народными забавами, праздничным концертом и сжиганием нарядного чучела зимы.

Уже с пятницы в ледовом городке шла масленичная ярмарка с товарами от местных фермеров и умельцев, а последний рабочий день начался по обычному расписанию выходного дня с 10 утра.

В 13 часов стартовала праздничная программа. Городок разделили на «масленичные дворы», в которых играли в народные игры, плели чучела масленицы, представляли показательные клуба исторической реконструкции «Уральские белки» и многое другое. Также гости праздника могли угоститься чаем с блинами — неотъемлемым блюдом Масленицы, прокатиться в собачьей упряжке обаятельных и сильных маламутов. Самые ловкие и смелые доставали призы, взбираясь на восьмиметровый масленичный столб с подарками.

Праздничный концерт, в котором участвовали артисты и творческие коллективы Перми, понравился взрослым и детям, замерзшие люди с радостью откликнулись на предложение подпевать и танцевать под известные всем песни.

Завершили шоу артисты театра огня «Игры пламени», обладателей Кубка огня, который впервые состоялся в ледовом городке в минувшие новогодние каникулы.

Финалом стало сожжение десятиметрового чучела Масленицы, облаченного в яркое солнечное платье с орнаментом под хохлому и с футбольными мячами — в тему городка и грядущего Чемпионата мира по футболу в России.

 — Гори, гори ясно! — радостно кричали взрослые и дети, глядя на пламя, которое становилось все ярче в сумерках, опускающихся на город. Проводы зимы состоялись.

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В Перми на Масленицу в ледовый городок пришло 11 тысяч человек
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