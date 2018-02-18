Британец проехал больше 30 тысяч километров от самого северного до самого южного паба в мире

Источник: Pub2Pub Expedition

38-летний Бен Кумбс стартовал в поселке Пирамида на Шпицбергене и финишировал в баре чилийского города Пуэрто-Уильямс на Огненной Земле.

Всего Кумбс был в путешествии семь месяцев, он проехал через 24 страны на трех континентах. Весь путь он проделал на автомобиле TVR Chimaera и даже переправил его через Атлантический океан морским транспортом.

По словам британца, идея пришла ему в голову за кружкой пива в одном из баров Дартмура.

Он рассказал, что самый северный бар было найти несложно. Пирамида находится в тысяче километров от Северного Полюса, это законсервированный шахтерский поселок с населением в четыре человека. Все местные живут в единственном работающем здании, то есть в отеле, в котором есть бар.

Кумбус узнал, что в Антарктиде тоже есть бары, но они либо без документов, либо находятся на закрытых территориях, поэтому самый южный бар он искал за пределами этого континента. Чтобы не ошибиться с местом, британец искал бар с лицензией, где любой желающий может законно купить пиво. В итоге 12 февраля он приехал в чилийский бар Puerto Williams.