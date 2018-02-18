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18 февраля, источник: RTVi

Британец проехал больше 30 тысяч километров от самого северного до самого южного паба в мире

Житель города Плимут, графство Девон, проехал около 37 тысяч километров, чтобы посетить самый северный и самый южный пабы в мире. Об этом 17 февраля сообщила Би-би-си.

Источник: Pub2Pub Expedition

38-летний Бен Кумбс стартовал в поселке Пирамида на Шпицбергене и финишировал в баре чилийского города Пуэрто-Уильямс на Огненной Земле.

Всего Кумбс был в путешествии семь месяцев, он проехал через 24 страны на трех континентах. Весь путь он проделал на автомобиле TVR Chimaera и даже переправил его через Атлантический океан морским транспортом.

По словам британца, идея пришла ему в голову за кружкой пива в одном из баров Дартмура.

Он рассказал, что самый северный бар было найти несложно. Пирамида находится в тысяче километров от Северного Полюса, это законсервированный шахтерский поселок с населением в четыре человека. Все местные живут в единственном работающем здании, то есть в отеле, в котором есть бар.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кумбус узнал, что в Антарктиде тоже есть бары, но они либо без документов, либо находятся на закрытых территориях, поэтому самый южный бар он искал за пределами этого континента. Чтобы не ошибиться с местом, британец искал бар с лицензией, где любой желающий может законно купить пиво. В итоге 12 февраля он приехал в чилийский бар Puerto Williams.

Во время путешествия Кумбс выкладывал фотографии и видео в фейсбуке. В описании страницы Pub2Pub Expedition написано, что Кумбс «заново открывает утраченное искусство путешествий». Также британец завел специальные аккаунты в твиттере, инстаграме и создал сайт.

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