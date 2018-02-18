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18 февраля, источник: ТАСС

Эмма Уотсон пожертвовала $1,4 млн на борьбу с домогательствами и дискриминацией женщин

Актер Том Хиддлстон и актриса Кира Найтли также внесли свой вклад в развитие нового благотворительного фонда.

Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Британская актриса Эмма Уотсон пожертвовала один миллион фунтов стерлингов ($1,4 млн) на нужды недавно созданного благотворительного фонда, который будет заниматься поддержкой женщин, пострадавших от сексуальных домогательств. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.

Новая благотворительная организация называется «Фонд справедливости и равенства» (The Justice and Equality Fund) и была учреждена женщинами, занятыми в британской шоу-индустрии. Их целью является сбор ?2 млн ($2,8 млн), чтобы вести борьбу с сексуальными домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Соотечественники Уотсон актер Том Хиддлстон и актриса Кира Найтли также внесли свой вклад в развитие нового благотворительного фонда, пожертвовав по £10 тыс ($14 тыс).

Данная инициатива последовала после того, как 200 известных британских актрис, включая Кейт Уинслет, Эмилию Кларк и Джоди Уиттакер, поставили свои подписи под открытым письмом, в котором содержится требование прекратить сексуальные домогательства в отношении женщин.

На фоне скандалов с обвинениями в домогательствах в США обрело популярность онлайн-движение против сексуального насилия, участники которого объединились под хештегом #MeToo («Я тоже»). Движение поддержали работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра, объединившиеся под названием Time’s Up («Время вышло»). В их число вошли голливудские актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Керри Вашингтон и многие другие.

Как ожидается, в ходе сегодняшней 71-й церемонии вручения наград главной кинопремии Великобритании, присуждаемой Британской академией кино и телевизионных искусств (БАФТА), актрисы в знак солидарности с движением Time’s Up выйдут на красную ковровую дорожку перед королевским Альберт-холлом в черных платьях.

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