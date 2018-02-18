Эмма Уотсон пожертвовала $1,4 млн на борьбу с домогательствами и дискриминацией женщин
Актер Том Хиддлстон и актриса Кира Найтли также внесли свой вклад в развитие нового благотворительного фонда.
Актер Том Хиддлстон и актриса Кира Найтли также внесли свой вклад в развитие нового благотворительного фонда.
ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Британская актриса Эмма Уотсон пожертвовала один миллион фунтов стерлингов ($1,4 млн) на нужды недавно созданного благотворительного фонда, который будет заниматься поддержкой женщин, пострадавших от сексуальных домогательств. Об этом в воскресенье сообщило агентство Press Association.
Новая благотворительная организация называется «Фонд справедливости и равенства» (The Justice and Equality Fund) и была учреждена женщинами, занятыми в британской
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