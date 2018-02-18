Ученые рассказали об опасности фруктового сока

Специалисты провели эксперимент, во время которого давали подопытным мышам пить соки и нектары натощак. Выяснилось, что в этом состоянии тонкий кишечник не может расщеплять фруктозу: она напрямую попадает в толстую кишку и наносит серьезный вред микроорганизмам, которые не способны справится с углеводами. Это касается как пакетированных, так и свежевыжатых соков.