Ученые рассказали об опасности фруктового сока
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. К такому выводу пришли ученые из Института интегративной геномики Льюиса Сиглера, входящего в состав Принстонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
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