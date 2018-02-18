Синоптики рассказали о сроках наступления весны в Москве

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что прогноз погоды предстоящей весны появится у синоптиков не раньше 20 марта и будет описывать «температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации».

«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна, даже по климату высота в первой декаде марта самая высокая. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Я шучу по этому поводу, что все прогрессивное человечество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день, поэтому метеорологи постановили именно с этого дня считать начало весны. Роман Вильфанд Директор Росгидрометцентра

Как писал портал iz.ru, согласно прогнозу синоптиков, в середине наступающей недели в Москву придет сильное похолодание. Среднесуточные значения температур будут до 6−8 градусов ниже климатической нормы.