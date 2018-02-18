Синоптики рассказали о сроках наступления весны в Москве
Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться не раньше конца марта. Об этом заявил директор Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
Весенняя погода в Москве начнет устанавливаться не раньше конца марта. Об этом заявил директор Росгидрометцентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что прогноз погоды предстоящей весны появится у синоптиков не раньше 20 марта и будет описывать «температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации».
«Казалось бы, наступает весна 1 марта, но это еще не весна, даже по климату высота в первой декаде марта самая высокая. Температура переходит через ноль градусов только в конце марта. Даже грачи прилетают в третьей декаде марта», — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Я шучу по этому поводу, что все прогрессивное человечество 23 марта отмечает Всемирный метеорологический день, поэтому метеорологи постановили именно с этого дня считать начало весны.
Как писал портал iz.ru, согласно прогнозу синоптиков, в середине наступающей недели в Москву придет сильное похолодание. Среднесуточные значения температур будут до 6−8 градусов ниже климатической нормы.
К среде, 24 февраля столбик термометра опустится до — 8−13 в дневное время. Ночь на четверг, согласно прогнозу, должна стать самой холодной за нынешний сезон. Температура воздуха за окном может составить от минус 21 до минус 26 градусов.
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