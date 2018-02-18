Неделя в Башкирии начнется с небольшой метели

Неделя в Башкирии начнется с небольшой метели

УФА, 18 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В понедельник, 19 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег, в некоторых районах слабая метель. По данным Башгидрометцентра, днем порывы южного ветра достигнут от 7 до 12 м/с.