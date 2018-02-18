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18 февраля, источник: ИА Башинформ

Неделя в Башкирии начнется с небольшой метели

УФА, 18 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. В понедельник, 19 февраля, в Башкирии ожидается небольшой снег, в некоторых районах слабая метель. По данным Башгидрометцентра, днем порывы южного ветра достигнут от 7 до 12 м/с.

«Температура воздуха ночью -10,-15°, по юго-востоку до -20°, днем -3,-8°, местами до -12°», — сообщили синоптики.

Республиканское МЧС предупредило водителей об утреннем тумане: видимость на дорогах 500−1000 метров.

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