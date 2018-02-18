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18 февраля, источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане ввели пятидневную учебную неделю для начальных классов школ

Правительство Узбекистана ввело пятидневную учебную неделю для начальных классов школ.

Источник: Uzdaily.uz

С 1 марта 2018 года учащиеся первых классов школ перейдут на пятидневную учебную неделю.

Пятидневка для учеников со второго по четвертые классов будет введена с нового учебного года.

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