В Узбекистане ввели пятидневную учебную неделю для начальных классов школ
Правительство Узбекистана ввело пятидневную учебную неделю для начальных классов школ.
Правительство Узбекистана ввело пятидневную учебную неделю для начальных классов школ.
С 1 марта 2018 года учащиеся первых классов школ перейдут на пятидневную учебную неделю.
Пятидневка для учеников со второго по четвертые классов будет введена с нового учебного года.
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