Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил премию BAFTA

Фильм Макдонаха претендует на приз в девяти номинациях BAFTA. В картине описана история американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве ее дочери. С целью привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, на которых размещает обращение к главному шерифу.