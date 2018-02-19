Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил премию BAFTA

Вручение премии проходит в воскресенье в Королевском Альберт-Холле.
Фильм Макдонаха претендует на приз в девяти номинациях BAFTA. В картине описана история американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве ее дочери. С целью привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, на которых размещает обращение к главному шерифу.
Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA) является престижной кинонаградой Великобритании.
Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства.
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