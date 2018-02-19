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13:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Шпили в аренду: как церкви в Британии помогут улучшить мобильную связь

Мобильные и интернет-провайдеры в Британии смогут использовать церковные шпили, чтобы обеспечивать связью жителей сельских районов страны. Соглашение об этом подписали правительство Великобритании и Англиканская церковь.

Правительство обязалось обеспечить качественную мобильную связь по всей стране к 2022 году.

Цифровые аналитики приветствовали соглашение, но отметили, что «дьявол будет скрываться в деталях».

Соглашения с епархиями

«Получить доступ к подходящим объектам, особенно в сельских районах, было очень непросто для мобильных операторов, так что любая инциатива, направленная на улучшение ситуации, будет с радостью воспринята в отрасли», — говорит Мэтью Хауэтт, главный аналитик исследовательской фирмы Assembly.

«Однако неясно пока, как именно будут выглядеть коммерческие отношения. Есть много историй о том, как владельцы земли в сельских районов требуют у операторов деньги за доступ к некоторым объектам, что приводит к ухудшению и удорожанию связи», — отмечает он.

Правительство заявило, что коммерческие соглашения будут заключаться на местах между епархиями и приходами и мобильными операторами и интернет-провайдерами, других деталей пока нет.

Две трети англиканских церквей находятся в сельских районах, и их расположение в самом центре населенного пункта позволит обеспечить лучшую мобильную связь, говорят в министерстве по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.

Глава ведомства Мэт Хэнкок заявил: «Церкви — центральные объекты и ценное достояние для местных общин по всей стране».

По его словам, соглашение приведет к тому, что «даже здание XV века сможет помочь Британии подготовиться к будущему, улучшить жизни людей, обеспечивая связь в наших самых труднодоступных районах».

«Плачевная» ситуация

По меньшей мере 120 приходских церквей уже помогают обеспечивать мобильное и интернет-соединение в стране.

Оборудование — от беспроводных передатчиков в шпилях до антенн, спутниковых тарелок и кабелей — используется для повышения качества телефонной связи и передачи данных.

Епархии в Норвиче и Челмсфорде участвуют в таких программах по меньшей мере пять лет.

Епископ Челмсфордский, преосвященный Стефан Коттрел заявил: «Призыв к церквям улучшить связь поможет справиться с двумя крупнейшими проблемами в сельских регионах — изоляцией и проблемами с устойчивым развитием.

Епископ Норвича, преосвященный Грэхам Джеймс, заявил, что «творческое» использование приходских церквей повысит их ценность для местных общин.

По данным британского медиарегулятора Ofcom, интернет-соединение 4G для клиентов всех четырех мобильных операторов в настоящее время доступно на 43% территории Британии.

Позвонить или отправить смс-сообщение клиенты всех операторов могут на 70% территории страны.

Ранее Лорд Адонис, председатель Комиссии по национальной инфраструктуре, призвал Ofcom улучшить ситуацию с мобильной связью, которую он назвал плачевной.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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