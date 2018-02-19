Шпили в аренду: как церкви в Британии помогут улучшить мобильную связь
Мобильные и
Мобильные и
Правительство обязалось обеспечить качественную мобильную связь по всей стране к 2022 году.
Цифровые аналитики приветствовали соглашение, но отметили, что «дьявол будет скрываться в деталях».
Соглашения с епархиями
«Получить доступ к подходящим объектам, особенно в сельских районах, было очень непросто для мобильных операторов, так что любая инциатива, направленная на улучшение ситуации, будет с радостью воспринята в отрасли», — говорит Мэтью Хауэтт, главный аналитик исследовательской фирмы Assembly.
«Однако неясно пока, как именно будут выглядеть коммерческие отношения. Есть много историй о том, как владельцы земли в сельских районов требуют у операторов деньги за доступ к некоторым объектам, что приводит к ухудшению и удорожанию связи», — отмечает он.
Правительство заявило, что коммерческие соглашения будут заключаться на местах между епархиями и приходами и мобильными операторами и
Две трети англиканских церквей находятся в сельских районах, и их расположение в самом центре населенного пункта позволит обеспечить лучшую мобильную связь, говорят в министерстве по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту.
Глава ведомства Мэт Хэнкок заявил: «Церкви — центральные объекты и ценное достояние для местных общин по всей стране».
По его словам, соглашение приведет к тому, что «даже здание XV века сможет помочь Британии подготовиться к будущему, улучшить жизни людей, обеспечивая связь в наших самых труднодоступных районах».
«Плачевная» ситуация
По меньшей мере 120 приходских церквей уже помогают обеспечивать мобильное и
Оборудование — от беспроводных передатчиков в шпилях до антенн, спутниковых тарелок и кабелей — используется для повышения качества телефонной связи и передачи данных.
Епархии в Норвиче и Челмсфорде участвуют в таких программах по меньшей мере пять лет.
Епископ Челмсфордский, преосвященный Стефан Коттрел заявил: «Призыв к церквям улучшить связь поможет справиться с двумя крупнейшими проблемами в сельских регионах — изоляцией и проблемами с устойчивым развитием.
Епископ Норвича, преосвященный Грэхам Джеймс, заявил, что «творческое» использование приходских церквей повысит их ценность для местных общин.
По данным британского медиарегулятора Ofcom,
Позвонить или отправить
Ранее Лорд Адонис, председатель Комиссии по национальной инфраструктуре, призвал Ofcom улучшить ситуацию с мобильной связью, которую он назвал плачевной.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.