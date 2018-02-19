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00:13 (мск), источник: Kazinform

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Жамбылской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».

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«Сутки 19 февраля в Костанайской области ожидается местами туман. 19—20 февраля в Жамбылской области ожидается ветер восточный местами 15−20 м/с, днем 19, сутки 20 февраля порывы 23−28 м/с», — говорится в сообщении.

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