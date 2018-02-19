В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Жамбылской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Жамбылской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП «Казгидромет».
«Сутки 19 февраля в Костанайской области ожидается местами туман.
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