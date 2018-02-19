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11:56 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области снова изменится погода

Самарская область в начале недели попадёт под влияние фронтальных разделов атлантического циклона, которые принесут умеренный снег, усиление ветра и повышение температуры, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

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Источник: РИА "Новости"

По информации pogoda-sv.ru, в понедельник, 19 февраля, ожидается небольшой снег, слабая метель, температура воздуха от -4°C до -9°C.

Во вторник, 20 февраля синоптики также прогнозируют небольшой и умеренный снег. Ночью температура понизится до -8°C … -13°C. Днем температура воздуха повысится до -3°C … -8°C.

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