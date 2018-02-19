Сильвия Раду требует отставки главы Кишиневского автобусного парка
Исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду требует отставки главы Кишиневского автобусного парка Якоба Капчели. Поводом стали фотографии в соцсетях.
Исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду требует отставки главы Кишиневского автобусного парка Якоба Капчели. Поводом стали фотографии в соцсетях.
Их сделали в автобусе 46-го маршрута, который курсирует между Кишиневом и Гидигичом.
На снимках — огромная дыра в днище, через которую в салон проникают вода и грязь.
«Это проявление возмутительной безответственности руководства муниципального автобусного управления. Ведь пассажиры, которые не заметят опасности, могут просто выпасть из автобуса. Считают эту ситуацию совершенно недопустимой», — заявила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.
Скандальный автобус курсирует по маршруту более 20 лет. Всего в городском автобусном парке 124 транспортные единицы. Последнее пополнение было в 2006 году, тогда купили 20 автобусов.
Ежегодно на ремонт транспорта и приобретение запчастей столичный автобусный парк расходует 15 миллионов леев.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.