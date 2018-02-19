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12:27 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду требует отставки главы Кишиневского автобусного парка

Исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду требует отставки главы Кишиневского автобусного парка Якоба Капчели. Поводом стали фотографии в соцсетях.

Источник: Publika.md

Их сделали в автобусе 46-го маршрута, который курсирует между Кишиневом и Гидигичом.

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На снимках — огромная дыра в днище, через которую в салон проникают вода и грязь.

«Это проявление возмутительной безответственности руководства муниципального автобусного управления. Ведь пассажиры, которые не заметят опасности, могут просто выпасть из автобуса. Считают эту ситуацию совершенно недопустимой», — заявила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Скандальный автобус курсирует по маршруту более 20 лет. Всего в городском автобусном парке 124 транспортные единицы. Последнее пополнение было в 2006 году, тогда купили 20 автобусов.

Ежегодно на ремонт транспорта и приобретение запчастей столичный автобусный парк расходует 15 миллионов леев.

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