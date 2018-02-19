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11:58 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые рассказали об опасности фруктового сока

Специалисты доказали свою гипотезу с помощью следующего эксперимента. Они давали подопытным мышам пить фруктовые соки и нектары натощак.

Американские ученые выяснили, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. Материалы исследования были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Специалисты доказали свою гипотезу с помощью следующего эксперимента. Они давали подопытным мышам пить фруктовые соки и нектары натощак. Оказалось, что тонкий кишечник в таком состоянии не способен должным образом расщеплять фруктозу. В итоге она наносит серьезный вред микроорганизмам, находящимся в кишечнике. Сообщается, что негативные последствия для микрофлоры кишечника могут наступить при употреблении на голодный желудок как пакетированных соков, так и свежевыжатых.

Чтобы не навредить своему организму, нужно пить соки и нектары в умеренных количествах. А также стараться употреблять их только после приема пищи.

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