Ученые рассказали об опасности фруктового сока
Специалисты доказали свою гипотезу с помощью следующего эксперимента. Они давали подопытным мышам пить фруктовые соки и нектары натощак.
Специалисты доказали свою гипотезу с помощью следующего эксперимента. Они давали подопытным мышам пить фруктовые соки и нектары натощак.
Американские ученые выяснили, что употребление фруктовых соков на голодный желудок негативно влияет на микрофлору кишечника. Материалы исследования были опубликованы в журнале Cell Metabolism.
Специалисты доказали свою гипотезу с помощью следующего эксперимента. Они давали подопытным мышам пить фруктовые соки и нектары натощак. Оказалось, что тонкий кишечник в таком состоянии не способен должным образом расщеплять фруктозу. В итоге она наносит серьезный вред микроорганизмам, находящимся в кишечнике. Сообщается, что негативные последствия для микрофлоры кишечника могут наступить при употреблении на голодный желудок как пакетированных соков, так и свежевыжатых.
Чтобы не навредить своему организму, нужно пить соки и нектары в умеренных количествах. А также стараться употреблять их только после приема пищи.
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