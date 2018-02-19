Прокуратура нашла нарушения при уборке калининградских улиц

Источник: Клопс.ru

В Калининграде прокуратура Ленинградского района нашла нарушения при уборке улиц сотрудниками МБУ «Чистота». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идёт об улицах Лозовой, Кольцова, Дениса Давыдова, Павлова, Платова, Неманской, Краснохолмской, Червонной, Чехова, Загородной, Музыкальной, Князева, Котовского, Грибоедова и Ладожской. Прокурор обнаружил на них снежный накат и гололёд, что может быть небезопасно для движения транспорта.