Прокуратура нашла нарушения при уборке калининградских улиц
Директору «Чистоты» внесли представление с требованием устранить нарушения.
Директору «Чистоты» внесли представление с требованием устранить нарушения.
В Калининграде прокуратура Ленинградского района нашла нарушения при уборке улиц сотрудниками МБУ «Чистота». Об этом сообщает
Речь идёт об улицах Лозовой, Кольцова, Дениса Давыдова, Павлова, Платова, Неманской, Краснохолмской, Червонной, Чехова, Загородной, Музыкальной, Князева, Котовского, Грибоедова и Ладожской. Прокурор обнаружил на них снежный накат и гололёд, что может быть небезопасно для движения транспорта.
Директору «Чистоты» внесли представление с требованием устранить нарушения, в отношении директора и предприятия возбуждены административные дела. Прокуратура сообщает, что сейчас названные улицы обработаны.
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