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12:44 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В ГЖД приняли решение вернуть «Сапсан» на маршрут Нижний Новгород — Санкт-Петербург

Сегодня состоится пробное прибытие скоростного поезда в Нижний Новгород.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба «Горьковской железной дороги» с 1 марта 2018 года возобновляется курсирование высокоскоростного поезда «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород-Москва-Санкт-Петербург и обратно. Сегодня в 19.00 состоится пробное прибытие скоростного поезда «Сапсан» на железнодорожный вокзал г. Нижнего Новгорода.

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