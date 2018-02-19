В ГЖД приняли решение вернуть «Сапсан» на маршрут Нижний Новгород — Санкт-Петербург
Сегодня состоится пробное прибытие скоростного поезда в Нижний Новгород.
Источник:Агентство «Москва»
Как сообщает пресс-служба «Горьковской железной дороги» с 1 марта 2018 года возобновляется курсирование высокоскоростного поезда «Сапсан» по маршруту Нижний Новгород-Москва-Санкт-Петербург и обратно. Сегодня в 19.00 состоится пробное прибытие скоростного поезда «Сапсан» на железнодорожный вокзал г. Нижнего Новгорода.
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