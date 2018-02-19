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12:16 (мск), источник: Actualitati.md

Ботаника и Буюканы останутся без воды

Столичный поставщик воды «Apa-Canal» предупреждает о приостановлении подачи воды в секторах Буюканы и Ботаника сегодня, с 9:00 до 17:00.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, воды не будет на следующим адресам:

Буюканы.

ул. Бариера Скулень (с 22 по 48 дом); ул. Милано; ул. Торино; переулок Кэлэраш.

Ботаника.

бульвар Дачия, 7/2, 11−21, включая дома с дробью; ул. Дечебал, 78−84, включая дома с дробью; ул. Зелински, 13.

За дополнительной информацией обращайтесь в Центральную диспетчерскую по номерам телефона 022−25−66−66 и 022−85−77−77.

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