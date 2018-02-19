Ботаника и Буюканы останутся без воды

Ботаника и Буюканы останутся без воды

Столичный поставщик воды «Apa-Canal» предупреждает о приостановлении подачи воды в секторах Буюканы и Ботаника сегодня, с 9:00 до 17:00.