В СК Татарстана примут желающих пожаловаться на невыплату зарплат

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 20 февраля в подразделениях следственного комитета будут принимать посетителей, желающих обсудить вопросы невыплаты зарплат, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Прием проведут руководители следственных подразделений по месту нахождения следственных отделов с 9.00 до 12.00.

По всем обращениям следователи организуют всестороннюю и объективную проверку в сроки, установленные законом.