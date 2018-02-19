В СК Татарстана примут желающих пожаловаться на невыплату зарплат
Прием состоится 20 февраля во всех подразделениях следственного комитета республики.
Прием состоится 20 февраля во всех подразделениях следственного комитета республики.
(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 20 февраля в подразделениях следственного комитета будут принимать посетителей, желающих обсудить вопросы невыплаты зарплат, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Прием проведут руководители следственных подразделений по месту нахождения следственных отделов с 9.00 до 12.00.
По всем обращениям следователи организуют всестороннюю и объективную проверку в сроки, установленные законом.
Запись на прием ведется по телефонам территориальных подразделений, а также аппарата следственного управления: (843) 221−74−57; 221−74−14; 221−75−27.
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