«Гори-гори ясно!»: как в Калининграде отпраздновали Масленицу
Гулянья проходили в ЦПКиО и зоопарке.
Гулянья проходили в ЦПКиО и зоопарке.
В воскресенье, 18 февраля, в Калининграде прошли масленичные гулянья.
В Центральном парке гостей ждали блины, имбирные пряники и горячая каша. На территории организовали театрализованное представление, чемпионат по скоростному забиванию гвоздей и уроки кузнечного мастерства. Вечером, в завершение гуляний, в парке сожгли чучело Масленицы.
На другой площадке — в зоопарке — гостей встречали горячими напитками и сладостями. Там же посетители могли принять участие в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.