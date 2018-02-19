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12:08 (мск), источник: Калининград.Ru

«Гори-гори ясно!»: как в Калининграде отпраздновали Масленицу

Гулянья проходили в ЦПКиО и зоопарке.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В воскресенье, 18 февраля, в Калининграде прошли масленичные гулянья.

В Центральном парке гостей ждали блины, имбирные пряники и горячая каша. На территории организовали театрализованное представление, чемпионат по скоростному забиванию гвоздей и уроки кузнечного мастерства. Вечером, в завершение гуляний, в парке сожгли чучело Масленицы.

На другой площадке — в зоопарке — гостей встречали горячими напитками и сладостями. Там же посетители могли принять участие в мини-чемпионате по брёвнопилению, прутосгибанию и гиретяганию. Желающие также «попарились» ивовыми вениками, скатали блин на скорость и разгадали масленичные загадки. Гулянья традиционно завершились сжиганием чучела.

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