«Гори-гори ясно!»: как в Калининграде отпраздновали Масленицу

В Центральном парке гостей ждали блины, имбирные пряники и горячая каша. На территории организовали театрализованное представление, чемпионат по скоростному забиванию гвоздей и уроки кузнечного мастерства. Вечером, в завершение гуляний, в парке сожгли чучело Масленицы.

На другой площадке — в зоопарке — гостей встречали горячими напитками и сладостями. Там же посетители могли принять участие в мини-чемпионате по брёвнопилению, прутосгибанию и гиретяганию. Желающие также «попарились» ивовыми вениками, скатали блин на скорость и разгадали масленичные загадки. Гулянья традиционно завершились сжиганием чучела.