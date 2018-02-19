Бьют правой
Что набивают своим клиентам столичные
Что набивают своим клиентам столичные
Татуировками в Москве давно уже никого не удивить: тем, что у тебя на теле есть тату, можно шокировать разве что отдельно взятых пенсионеров. Так что, оставив в стороне вопрос, стоит ли украшать свое рисунком или нет, Мослента просто взяла и собрала некоторые интересные, хотя и не совсем однозначные татуировки, сделанные столичными мастерами. Иногда они бывают очень патриотичны!
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