Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Кристина Орбакайте отдыхает с дочкой в горах
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 советов
Не узнать: Кристина Орбакайте нарастила волосы
Лавров рассказал о планах США в Сирии Сергей Лавров высказал свое мнение относительно действий США в Сирии
Россиянин и украинец под общим флагом вызвали недоумение в Киеве
МОК обязан снять США и Канаду, но боится
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
Состояние ног Татьяны Навки привело Сеть в ужас – СМИ
Подруга Батрутдинова комментирует роман с Бузовой
Джоли повторила свой знаменитый «ход ногой»
Не узнать: Кристина Орбакайте нарастила волосы
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
9В Луизиане отметили Марди Гра
12:27 (мск), источник: Мослента

Бьют правой

Что набивают своим клиентам столичные мастера-татуировщики.

Татуировками в Москве давно уже никого не удивить: тем, что у тебя на теле есть тату, можно шокировать разве что отдельно взятых пенсионеров. Так что, оставив в стороне вопрос, стоит ли украшать свое рисунком или нет, Мослента просто взяла и собрала некоторые интересные, хотя и не совсем однозначные татуировки, сделанные столичными мастерами. Иногда они бывают очень патриотичны!

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин сообщил радостную новость для всех россиян
Как развлекались в СССР: эти кадры вас удивят
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Ученые впервые вырастили химеру человека и овцы
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Великий пост: пять главных заблуждений
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
СМИ узнали о потасовке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Жанна Эппле впервые стала бабушкой Актриса поделилась радостной новостью в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь