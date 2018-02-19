Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Кристина Орбакайте отдыхает с дочкой в горах
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Симоньян показала, как приняли Лаврова и Порошенко в Мюнхене
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
Состояние ног Татьяны Навки привело Сеть в ужас – СМИ
Подруга Батрутдинова комментирует роман с Бузовой
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
9В Луизиане отметили Марди Гра
12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь донора спермы нашла 40 братьев и сестер

Американка, чей отец был донором спермы, уже пять лет ищет всех своих братьев и сестер. За это время 21-летняя девушка, обнаружила больше сорока младших братьев и сестер по всей территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Самому младшему из них недавно исполнилось пять месяцев.

Кианни Арройо (Kianni Arroyo) из Орландо, чей отец было донором спермы, в течение пяти лет ищет братьев и сестер, пишет Metro.

«Мне всегда хотелось узнать побольше о своем отце и о том, есть ли у меня единокровные братья и сестры. Поэтому как только я доросла до того возраста, когда мне можно было посмотреть на документы, я немедленно это сделала», — рассказала Арройо. За пять лет поисков 21-летняя девушка обнаружила больше сорока младших братьев и сестер в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Самому младшему из ее родственников недавно исполнилось пять месяцев.

Одной из первых Арройо обнаружила Джоанну, которая была младше ее на год и жила на той же улице. Девушки подружились и видятся как минимум раз в месяц. По ее словам, со всеми остальными братьями и сестрами у нее тоже сразу налаживаются отношения, и с первой встречи они начинают понимать друг друга с полуслова.

Американка встречалась со своим отцом несколько раз и назвала его «очень крутым парнем». Когда они увиделись первый раз, к ним присоединилась мама Арройо, и они вместе отправились с девушкой в тату-салон, где она набила первую татуировку.

По словам Ароййо, 30 найденных ею братьев и сестер из 40 мечтают встретиться с ней. Девушка очень довольна, что ее жизнь сложилась именно так: «Я единственный ребенок в семье, поэтому мама проводит время только со мной. Но если я хочу повеселиться вместе с родственниками примерно моего возраста, то у меня просто огромный выбор».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кудрин рассказал, когда россияне увидят достойную пенсию
О чем говорили пилоты Ан-148 перед крушением
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Ученые впервые вырастили химеру человека и овцы
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Великий пост: пять главных заблуждений
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
СМИ узнали о потасовке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Жанна Эппле впервые стала бабушкой Актриса поделилась радостной новостью в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь