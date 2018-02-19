Фельдшеру из Иркутской области снизили премию после жалоб местных жителей
В ситуацию вмешался детский омбудсмен по региону.
В ситуацию вмешался детский омбудсмен по региону.
Житель небольшой деревне под Братском обратился к омбудсмену по правам ребенка в Иркутской области Светлане Семеновой и рассказал, что вечером с высокой температурой лежал его двухлетний сын, но сельский врач пришла не сразу, а только после нескольких звонков. Также он сказал, что женщина лишь выписала ребенку направление в Братскую больницу и больше не интересовалась его здоровьем.
— Как выяснилось, жалобы на поселкового фельдшера были не единичными, — сообщает
Фельдшеру сделали замечание и снизили премию. А жителям поселка пообещали обеспечить качественную медицинскую помощь, в экстренных случаях — круглосуточно.
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