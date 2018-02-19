Фельдшеру из Иркутской области снизили премию после жалоб местных жителей

Житель небольшой деревне под Братском обратился к омбудсмену по правам ребенка в Иркутской области Светлане Семеновой и рассказал, что вечером с высокой температурой лежал его двухлетний сын, но сельский врач пришла не сразу, а только после нескольких звонков. Также он сказал, что женщина лишь выписала ребенку направление в Братскую больницу и больше не интересовалась его здоровьем.