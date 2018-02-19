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12:10 (мск), источник: Apiural.ru

Филиалы Фонда социального страхования в Екатеринбурге меняют адреса

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации информирует жителей Екатеринбурга и Свердловской области об изменениях в предоставлении услуг.

Страхователи, которые ранее обслуживались в филиале № 10 на улице Бажова, 68 (Кировский район Екатеринбурга и город Березовский) и в филиале № 17 на улице Чапаева, 23 (Верх-Исетский район) теперь обслуживаются в филиале № 13 на улице Долорес Ибарурри, 2. Телефон приемной: +7 (343) 371−36−95.

Страхователи Ленинского района обслуживаются в филиале № 15 на улице Айвазовского, 53. Телефон приемной: +7 (343) 266−59−10.

Обслуживание всех жителей Екатеринбурга, имеющих право на получение государственной социальной помощи (технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, путевки на санаторно-курортное лечение) осуществляется централизованно — в филиале № 12 на улице Долорес Ибарурри, 2. Телефон приемной: +7 (343) 371−70−68.

© Служба новостей «АПИ».

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