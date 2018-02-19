Филиалы Фонда социального страхования в Екатеринбурге меняют адреса

Страхователи, которые ранее обслуживались в филиале № 10 на улице Бажова, 68 (Кировский район Екатеринбурга и город Березовский) и в филиале № 17 на улице Чапаева, 23 (Верх-Исетский район) теперь обслуживаются в филиале № 13 на улице Долорес Ибарурри, 2. Телефон приемной: +7 (343) 371−36−95.
Страхователи Ленинского района обслуживаются в филиале № 15 на улице Айвазовского, 53. Телефон приемной: +7 (343) 266−59−10.
Обслуживание всех жителей Екатеринбурга, имеющих право на получение государственной социальной помощи (технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия, путевки на санаторно-курортное лечение) осуществляется централизованно — в филиале № 12 на улице Долорес Ибарурри, 2. Телефон приемной: +7 (343) 371−70−68.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.