Филиалы Фонда социального страхования в Екатеринбурге меняют адреса

Страхователи, которые ранее обслуживались в филиале № 10 на улице Бажова, 68 (Кировский район Екатеринбурга и город Березовский) и в филиале № 17 на улице Чапаева, 23 (Верх-Исетский район) теперь обслуживаются в филиале № 13 на улице Долорес Ибарурри, 2. Телефон приемной: +7 (343) 371−36−95 .