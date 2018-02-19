Метеорит, военные или землетрясение: геофизики рассказали, из-за чего трясло Новосибирскую область

Трясло в ночь на воскресенье. Новосибирцы ничего не почувствовали, а вот жители Ордынского района области перепугались не на шутку. Около часа ночи по поселкам стал разноситься странный гул. Кто-то сравнивал его с турбинами самолета, кто-то — с работающим грейдером.

— Звук шел с нарастанием, а потом я резко ощутила сильный толчок. У меня знакомые на втором этаже живут — рассказывают, что на спящего ребенка в этот момент статуэтка упала со шкафа. Вот такой силы была встряска, — рассказывает местная жительница райцентра Ордынское Маргарита. — Я вообще сначала подумала, что по дороге трактор едет, снег чистит. Потом думаю: ну какая техника в первом часу ночи?

Утром воскресенья сейсмологи сделали заявление, что в Новосибирской области в 0:35 был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9 и интенсивностью 4,7 баллов. Но местные не поверили.

В соцсетях ордынцы отписались:

— Примерно около часа ночи с неба упало что-то похожее на огненный шар в районе между деревней Устюжанино и поселком Пролетарский. После этого в этом месте было яркое свечение и грохот.

— Видела след на небе, как от самолета…

В общем, народ списал ночные приключения на метеорит.

— Не было колебаний — был только сильный толчок, похожий на хлопок, будто что-то большое упало, — описывает ощущения Маргарита. — Сила была такая, что в соседнем селе свет сам включился. Разве обычное землетрясение так происходит? Явно что-то рухнуло на землю: метеорит, спутник, — или, может, военные провели неудачный запуск чего-то… К тому же как объяснить гул?..

МЧС и ученые к народной молве отнеслись скептически. Спасатели говорят, что им о метеорите не поступало ни одного звонка. А геофизики из СО РАН вообще ничего удивительного в землетрясении не увидели. Говорят, прогнозировали его.

— Это не какие-то небесные тела, а обычное землетрясение, — утверждает директор Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александр Еманов. — При землетрясении бывает и гул, и какая-то акустика, так что ничего удивительного. Что касается силы, то это действительно достаточно сильный толчок, но на самом деле там может трясти и сильнее — при магнитуде до 6 баллов. В 60-х годах прошлого века в тех местах тряхнуло так, что дома в Новосибирске качались. Все дело в сейсмически активной зоны, расположенной вблизи города, — Камня-на-Оби. Получается, что в этих местах Томь-Колыванская складчатая зона, образно говоря, острой иглой втыкается в Бийско-Барнаульскую впадину, представляющую собой кусок платформы. Конфликт между этими двумя структурами и порождает землетрясения.

Рядом с алтайским городом Камень-на-Оби находятся Ордынский и Сузунский районы Новосибирской области. Кстати, именно в последнем — недалеко от деревни Малая Крутишка — и находился эпицентр землетрясения.