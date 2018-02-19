Метеорит, военные или землетрясение: геофизики рассказали, из-за чего трясло Новосибирскую область
Жители Ордынского района проснулись среди ночи
Жители Ордынского района проснулись среди ночи
Трясло в ночь на воскресенье. Новосибирцы ничего не почувствовали, а вот жители Ордынского района области перепугались не на шутку. Около часа ночи по поселкам стал разноситься странный гул.
— Звук шел с нарастанием, а потом я резко ощутила сильный толчок. У меня знакомые на втором этаже живут — рассказывают, что на спящего ребенка в этот момент статуэтка упала со шкафа. Вот такой силы была встряска, — рассказывает местная жительница райцентра Ордынское Маргарита. — Я вообще сначала подумала, что по дороге трактор едет, снег чистит. Потом думаю: ну какая техника в первом часу ночи?
Утром воскресенья сейсмологи сделали заявление, что в Новосибирской области в 0:35 был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9 и интенсивностью 4,7 баллов. Но местные не поверили.
В соцсетях ордынцы отписались:
— Примерно около часа ночи с неба упало
— Видела след на небе, как от самолета…
В общем, народ списал ночные приключения на метеорит.
— Не было колебаний — был только сильный толчок, похожий на хлопок, будто
МЧС и ученые к народной молве отнеслись скептически. Спасатели говорят, что им о метеорите не поступало ни одного звонка. А геофизики из СО РАН вообще ничего удивительного в землетрясении не увидели. Говорят, прогнозировали его.
— Это не
Рядом с алтайским городом
— Это природное тектоническое землетрясение, характерное для данных мест. Землетрясения здесь были и в XIX веке, и раньше, — говорит Еманов. — Лет пять назад мы решили посмотреть, жива ли эта зона, потому что был период затишья. Разместили восемь временных станций, и выяснилось, что там постоянно происходят мелкие землетрясения, то есть зона светится, она живая. Наша мечта — поставить в эту зону стационарную станцию, чтобы она постоянно фиксировала даже мелочь.
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