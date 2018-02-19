Синоптики предупредили о резком похолодании в Прикамье
К концу недели столбик термометра в Перми может днем опуститься до -18 градусов.
К концу недели столбик термометра в Перми может днем опуститься до -18 градусов.
Зима в этом году не хочет сдаваться без боя. И то, что в Прикамье уже сожгли чучело Масленицы, — для погоды не указ.
Если до среды еще будет бархатная зимняя погодка со снежком и без морозов, то уже в выходные придется одеваться как можно теплее. А в начале следующей недели и вовсе могут ударить морозы — с Таймыра к нам может прорваться студеный арктический воздух.
— На севере европейской части России уже началось вторжение холодных арктических масс, которые распространятся на значительную территорию, — говорит инженер
Температура воздуха во вторник и в среду в Прикамье будет колебаться в пределах от — 5 до -10 градусов.
В Перми вторник и среда будут самыми теплыми днями недели — воздух в дневное время будет прогреваться до -5 градусов.
Затем начнется постепенное похолодание.
В четверг и в пятницу днем в Перми будет уже от -7 до -12 градусов.
Вечером в пятницу начнется вторжение в Прикамье арктического воздуха. В ночь на субботу столбик термометра в Перми может опуститься уже ниже -20 градусов.
Днем в субботу в Перми воздух прогреется: его температура будет от -13 до -15 градусов.
В воскресенье днем столбик термометра в Перми может опуститься до -18 градусов.
В понедельник на следующей до нас могут добраться самые холодные массы арктического воздуха — с Таймыра. И в Прикамье еще больше похолодает.
Хотя тридцатиградусных морозов, какие были, например, в конце февраля в 2014 году, все же не ожидается.
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