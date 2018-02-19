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12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о резком похолодании в Прикамье

К концу недели столбик термометра в Перми может днем опуститься до -18 градусов.

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Источник: Комсомольская правда

Зима в этом году не хочет сдаваться без боя. И то, что в Прикамье уже сожгли чучело Масленицы, — для погоды не указ.

Если до среды еще будет бархатная зимняя погодка со снежком и без морозов, то уже в выходные придется одеваться как можно теплее. А в начале следующей недели и вовсе могут ударить морозы — с Таймыра к нам может прорваться студеный арктический воздух.

— На севере европейской части России уже началось вторжение холодных арктических масс, которые распространятся на значительную территорию, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Но до Пермского края им еще предстоит добраться, и мы по-настоящему ощутим их влияние только в пятницу. До этого будет преимущественно облачная погода — мы будем находиться под влиянием циклона, который смещается к нам из центральной части страны. До середины недели будет идти небольшой снег. Однако интенсивность осадков будет не слишком большая — в Перми до среды выпадет не больше 5 сантиметров снега.

Температура воздуха во вторник и в среду в Прикамье будет колебаться в пределах от — 5 до -10 градусов.

В Перми вторник и среда будут самыми теплыми днями недели — воздух в дневное время будет прогреваться до -5 градусов.

Затем начнется постепенное похолодание.

В четверг и в пятницу днем в Перми будет уже от -7 до -12 градусов.

Вечером в пятницу начнется вторжение в Прикамье арктического воздуха. В ночь на субботу столбик термометра в Перми может опуститься уже ниже -20 градусов.

Днем в субботу в Перми воздух прогреется: его температура будет от -13 до -15 градусов.

В воскресенье днем столбик термометра в Перми может опуститься до -18 градусов.

В понедельник на следующей до нас могут добраться самые холодные массы арктического воздуха — с Таймыра. И в Прикамье еще больше похолодает.

Хотя тридцатиградусных морозов, какие были, например, в конце февраля в 2014 году, все же не ожидается.

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