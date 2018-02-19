В Минкульте назвали точную дату установки памятника Ульянову в Омске
В министерстве культуры Омской области отреагировали на сообщение дочери Михаила Ульянова Елены о том, что открытие памятника народному артисту СССР затягивается.
В министерстве культуры Омской области отреагировали на сообщение дочери Михаила Ульянова Елены о том, что открытие памятника народному артисту СССР затягивается.
В ведомстве заверили, что монумент рядом с омским драмтеатром появится летом 2018 года.
Сообщается, что проект установки памятника Михаилу Ульянову поддержал врио губернатора Александр Бурков, и из областного бюджета будет выделено не менее 5 млн рублей.
«Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поддержал проект установки памятника Михаилу Ульянову в Омске. Финансовые средства на эти цели, а это не менее 5 млн рублей, заложены, и летом 2018 года состоится торжественная церемония открытия памятника с участием дочери Михаила Ульянова Еленой Ульяновой, которая находится на постоянной связи с нами», — сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Как ранее писал «СуперОмск», закладка первого камня в основание памятника Михаилу Ульянову состоялась 30 апреля 2016 года, в день закрытия кинофестиваля «Движение». Спустя год — также на фестивале — было анонсировано открытие памятника нашему земляку, впрочем, сроки сдвинулись.
В Омской области уже есть один памятник Михаилу Ульянову. Он появился перед зданием Северного драматического театра в Таре в 2012 году, в день 85-летия со дня рождения актера.
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