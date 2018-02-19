В Минкульте назвали точную дату установки памятника Ульянову в Омске

В ведомстве заверили, что монумент рядом с омским драмтеатром появится летом 2018 года.

Сообщается, что проект установки памятника Михаилу Ульянову поддержал врио губернатора Александр Бурков, и из областного бюджета будет выделено не менее 5 млн рублей.

«Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поддержал проект установки памятника Михаилу Ульянову в Омске. Финансовые средства на эти цели, а это не менее 5 млн рублей, заложены, и летом 2018 года состоится торжественная церемония открытия памятника с участием дочери Михаила Ульянова Еленой Ульяновой, которая находится на постоянной связи с нами», — сообщил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Как ранее писал «СуперОмск», закладка первого камня в основание памятника Михаилу Ульянову состоялась 30 апреля 2016 года, в день закрытия кинофестиваля «Движение». Спустя год — также на фестивале — было анонсировано открытие памятника нашему земляку, впрочем, сроки сдвинулись.