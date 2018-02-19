Седьмой Тотальный диктант пройдёт в Воронеже 14 апреля

Источник: Вести - Воронеж

Седьмой Тотальный диктант пройдёт в Воронеже в субботу, 14 апреля. Автором образовательной акции в 2018 году стала российская писательница Гузель Яхина. Воронежцы напишут один из трёх созданных ею текстов с названиями «Утро», «День» и «Вечер». Впоследствии они войдут в новый роман писательницы «Дети мои».

Для подготовки к образовательной акции координаторы Тотального диктанта и Воронежский госуниверситет (ВГУ) договорились об очередном запуске бесплатных подготовительных курсов «Русский по четвергам». Занятия будут проходить на филфаке с 22 февраля по 12 апреля, за исключением 8 марта. Всех желающих ждут еженедельно в корпусе филфака (площадь Ленина, 10, 3 этаж, аудитория № 37) к 18:40. Для допуска на занятия необходим паспорт.

Тотальный диктант-2018 пройдёт в Воронеже в седьмой раз. О местах проведения образовательной акции пока не сообщается. Следить за актуальной информацией можно на сайте Тотального диктанта или в группе в «ВКонтакте».

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Её цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Тотальный диктант проводится силами активистов и волонтёров. Ежегодно специально для акции текст пишет известный писатель.