Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Александр Ревва похвастался танцевальными успехами дочери
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Джоли повторила свой знаменитый «ход ногой»
«Поезд метро остановился ради неё!» Девочка в Нью-Йорке каждое утро махала машинистам. Ей сделали подарок на 14 февраля
Симоньян показала, как приняли Лаврова и Порошенко в Мюнхене
Западные СМИ в недоумении от РФ на ОИ в Пхёнчхане
Крушельницкий сказал, кто мог подмешать ему мельдоний на ОИ
Заподозренный в допинге спортсмен РФ покинул ОИ
Состояние ног Татьяны Навки привело Сеть в ужас – СМИ
Подруга Батрутдинова комментирует роман с Бузовой
Джоли повторила свой знаменитый «ход ногой»
Не узнать: Кристина Орбакайте нарастила волосы
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
9В Луизиане отметили Марди Гра
12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Альпинисты сбивают сосульки с крыш 28 домов Воронежа

Горожан просят не оставлять машины по указанным адресам.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 19 февраля, бригады альпинистов очищают от снега и наледи крыши многоэтажных домов по следующим адресам:

Ленинский пр-т, 104/1, 111 — с 9.00 до 11.00.

Арзамасская, 21 — с 11.00 до 11.45.

Ленинский пр-т, 45, 81, 79,63 — с 9.00 до 12.00.

Ленинский пр-т, 23,25, 27,31, 33,35 — с 9.00 до 11.00.

Ленинградская, 3 и далее по улице при наличии наледи работы будут производиться с 11.00 до 16.00.

Проспект Революции, 23.

Жилой массив Лесная поляна -3, д. 19.

Докучаева, 3.

Карла Маркса, 76.

Мира, 3.

Плехановская, 60,62,64.

Средне-Московская, 7,8,14,67.

Ф. Энгельса, 9.

Чайковского, 8.

Сотрудники горадминистрации просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением работ, и не оставлять машины у фасадов указанных домов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кто бьет по "Монументу Славы" во Львове
Практики российского бизнеса пригодятся «Уралхиму» в Африке
Лавров назвал данные о гибели россиян в Сирии спекуляцией
СМИ: Допинг-проба «Б» россиянина дала положительный результат
Ученые впервые вырастили химеру человека и овцы
Аптечные сети предупредили о массовом закрытии точек
Великий пост: пять главных заблуждений
Житель Британии обнаружил в своем саду акулу
СМИ узнали о потасовке в Китае из-за ядерного чемоданчика Трампа
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
МОК сделал ряд заявлений по «делу Крушельницкого» Марк Адамс провел пресс-конференцию после известия о положительной пробе российского керлера Александра Крушельницкого
Авто
Техосмотр по-новому: что с ним не так? Правительство ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств. К чему стоит готовиться водителям?
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Елена Яковлева ответила на вопрос о продолжении «Каменской» Актриса не исключает возможность своего участия в съемках новых серий популярного сериала
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Звезды, которые хранили себя до свадьбы Не стоит называть звезд непостоянным и разбалованными. Некоторые из них готовы держаться до свадьбы и дарить свое тело только законному супругу (или супруге).
Дети
Жанна Эппле впервые стала бабушкой Актриса поделилась радостной новостью в Сети.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь