Альпинисты сбивают сосульки с крыш 28 домов Воронежа

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 19 февраля, бригады альпинистов очищают от снега и наледи крыши многоэтажных домов по следующим адресам:

Ленинский пр-т, 104/1, 111 — с 9.00 до 11.00.

Арзамасская, 21 — с 11.00 до 11.45.

Ленинский пр-т, 45, 81, 79,63 — с 9.00 до 12.00.

Ленинский пр-т, 23,25, 27,31, 33,35 — с 9.00 до 11.00.

Ленинградская, 3 и далее по улице при наличии наледи работы будут производиться с 11.00 до 16.00.

Проспект Революции, 23.

Жилой массив Лесная поляна -3, д. 19.

Докучаева, 3.

Карла Маркса, 76.

Мира, 3.

Плехановская, 60,62,64.

Средне-Московская, 7,8,14,67.

Ф. Энгельса, 9.

Чайковского, 8.