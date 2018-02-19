Альпинисты сбивают сосульки с крыш 28 домов Воронежа
Горожан просят не оставлять машины по указанным адресам.
Горожан просят не оставлять машины по указанным адресам.
В понедельник, 19 февраля, бригады альпинистов очищают от снега и наледи крыши многоэтажных домов по следующим адресам:
Ленинский
Арзамасская, 21 — с 11.00 до 11.45.
Ленинский
Ленинский
Ленинградская, 3 и далее по улице при наличии наледи работы будут производиться с 11.00 до 16.00.
Проспект Революции, 23.
Жилой массив Лесная поляна -3, д. 19.
Докучаева, 3.
Карла Маркса, 76.
Мира, 3.
Плехановская, 60,62,64.
Ф. Энгельса, 9.
Чайковского, 8.
Сотрудники горадминистрации просят горожан с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с проведением работ, и не оставлять машины у фасадов указанных домов.
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