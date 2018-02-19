Марсоход Opportunity сделал первое «селфи» за 14 лет работы на Марсе

На минувших выходных марсоход Opportunity отпраздновал очередную круглую дату в своей жизни — он проработал на поверхности Марса пять тысяч дней, прожив в 55 раз дольше, чем ожидали его создатели. Этот день третий ровер НАСА должен был провести в обычном «рабочем» режиме, получая данные о геологии и облике поверхности Марса.

Научная команда Opportunity решила совместить полезное с приятным — ее участники использовали научную камеру MI, встроенную в «руку» марсохода, для получения первой в его жизни фотографии самого себя на поверхности Марса. Для этого они использовали методику, аналогичную той, которая применяется командой его наследника, ровера Curiosity.

Curiosity, севший на поверхность красной планеты в августе 2012 года, получил сотни фотографий самого себя за это время, используя камеру высокого разрешения, уcтановленную в его роботизированной руке. Эти «селфи» составлены из десятков и сотен отдельных фотографий, полученных с разных ракурсов, с которых программным образом «удаляется» сама рука MAHLI, дабы не портить картинку.

Его предшественники, ныне работающий марсоход Opportunity и его усопший собрат Spirit, не делали подобных снимков, так как их камеры MI не обладают достаточно высоким разрешением и предназначены для получения фотографий различных микрообъектов с крайне малых расстояний. По этой причине ученые раньше никогда не пытались получить полноценное «селфи» Opportunity, и довольствовались панорамными фотографиями, на которых были видны некоторые части марсохода.