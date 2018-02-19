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12:45 (мск), источник: Популярная механика

Самые длинные ЖД-маршруты в мире: от Китая до Лондона за 18 дней

Долгое время по Транссибирской магистрали пролегали самые протяженные железнодорожные маршруты в мире, однако теперь Транссиб утратил свой уникальный статус.

Источник: Популярная механика

Путешествие на поезде — это особая культура, которая особенно близка каждому жителю России. Транссибирская магистраль, соединяющая Москву с крупнейшими промышленными городами Дальнего Востока и Восточной Сибири, долгое время удерживала статус самого длинного железнодорожного маршрута в мире: его протяженность составляет 9288,2 км. Но теперь путешествие по Транссибу утратило свой уникальный статус. В настоящее время по одному из самых протяженных ЖД-маршрутов движется поезд, который отправляется по северокорейской государственной ЖД-системе на границу с Россией, где вагоны прикрепляются к задней части уже российского поезда и только после этого отправляются в Москву. Общее время в пути — 206 часов, за которые поезд преодолевает 10267,6 км.

Однако и это еще не рекорд. Недавно Китай начал использовать для доставки товаров в Европу грузовые поезда: один из маршрутов, от города Иу на Восточном побережье Китая до Лондона, Великобритания, занимает целых 18 дней, а его протяженность составляет 12070 км. На борту такого поезда обычно очень мало людей, но если вам когда-нибудь посчастливится прокатиться на нем — советуем запастись провинатом.

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