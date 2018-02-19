Самые длинные ЖД-маршруты в мире: от Китая до Лондона за 18 дней
Долгое время по Транссибирской магистрали пролегали самые протяженные железнодорожные маршруты в мире, однако теперь Транссиб утратил свой уникальный статус.
Долгое время по Транссибирской магистрали пролегали самые протяженные железнодорожные маршруты в мире, однако теперь Транссиб утратил свой уникальный статус.
Путешествие на поезде — это особая культура, которая особенно близка каждому жителю России. Транссибирская магистраль, соединяющая Москву с крупнейшими промышленными городами Дальнего Востока и Восточной Сибири, долгое время удерживала статус самого длинного железнодорожного маршрута в мире: его протяженность составляет 9288,2 км. Но теперь путешествие по Транссибу утратило свой уникальный статус. В настоящее время по одному из самых протяженных
Однако и это еще не рекорд. Недавно Китай начал использовать для доставки товаров в Европу грузовые поезда: один из маршрутов, от города Иу на Восточном побережье Китая до Лондона, Великобритания, занимает целых 18 дней, а его протяженность составляет 12070 км. На борту такого поезда обычно очень мало людей, но если вам
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