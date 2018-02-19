Превышение ПДК вредных веществ зафиксировано в реке Белой
Экологи выясняют, что стало причиной загрязнения.
Экологи выясняют, что стало причиной загрязнения.
Вторую неделю подряд специалисты территориального подразделения Управления государственного аналитического контроля (УГАК) выявляют в реке Белой ниже Стерлитамака превышение ПДК загрязняющих веществ. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в Стерлитамакском территориальном управлении Минэкологии РБ.
На прошлой неделе анализ проб воды реки Белой ниже Стерлитамака показал 1,3 ПДК хлоридов и 1,6 ПДК азота аммонийного. Специалисты СТУ направили на три предприятия, сбрасывающие сточные воды в реку, телефонограммы с просьбой принять меры. Сегодня, 19 февраля, компании должны дать официальные ответы, которые вместе с протоколами результатов исследований УГАК будут отправлены в Управление Росприроднадзора по РБ.
Кроме того, с 12 по 18 февраля в Стерлитамаке
Как пояснили в СТУ, определить источник загрязнения в данном случае не представляется возможным, в связи с тем, что данное химическое вещество характерно как для промышленных предприятий, так и для выхлопных газов автомобилей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.