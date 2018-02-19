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13:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Превышение ПДК вредных веществ зафиксировано в реке Белой

Экологи выясняют, что стало причиной загрязнения.

Вторую неделю подряд специалисты территориального подразделения Управления государственного аналитического контроля (УГАК) выявляют в реке Белой ниже Стерлитамака превышение ПДК загрязняющих веществ. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в Стерлитамакском территориальном управлении Минэкологии РБ.

На прошлой неделе анализ проб воды реки Белой ниже Стерлитамака показал 1,3 ПДК хлоридов и 1,6 ПДК азота аммонийного. Специалисты СТУ направили на три предприятия, сбрасывающие сточные воды в реку, телефонограммы с просьбой принять меры. Сегодня, 19 февраля, компании должны дать официальные ответы, которые вместе с протоколами результатов исследований УГАК будут отправлены в Управление Росприроднадзора по РБ.

Кроме того, с 12 по 18 февраля в Стерлитамаке из-за безветренной погоды действовал режим неблагоприятных метеоусловий № 1. Промышленные предприятия города должны были в эти дни уменьшить выбросы в атмосферу. Тем временем, 17 февраля автоматизированные станции контроля зафиксировали превышение в воздухе содержания диоксида азота на уровне 1,2−1,3 ПДК.

Как пояснили в СТУ, определить источник загрязнения в данном случае не представляется возможным, в связи с тем, что данное химическое вещество характерно как для промышленных предприятий, так и для выхлопных газов автомобилей.

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