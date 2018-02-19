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13:12 (мск), источник: Новый Калининград

В Зеленоградске решили создать сквер с «колесом времени» (эскиз)

Местные власти рассчитывают завершить благоустройство в текущем году.

Источник: Новый Калининград

Власти Зеленоградска хотят обустроить на пересечении ул. Октябрьской и Курортного проспекта сквер с арт-объектом «Колесо времени». Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Муниципальные власти рассчитывают получить средства по итогам конкурса регионального правительства «Создание условий для рекреации, обустройства мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области».

В администрации сообщили, что проект прошел экспертную оценку и набрал необходимое для получения субсидии количество баллов. «Это означает, что уже в этом году данный объект будет реализован», — отмечается в сообщении.

«Композиция представляет собой площадку круглой формы, обрамленную подпорной стенкой из красного кирпича. Площадка замощена цветной бетонной плиткой, с вставками из крупноформатной гранитной брусчатки. В центре композиции расположен динамичный фонтан в форме трех овалов, расходящихся от центра. В каждом овале установлено деревянное колесо наподобие водяной мельницы, все колёса приводятся в движение при помощи воды. Так же планируется установка трех лавочек, урн, уличного и декоративного освещения», — уточнили в администрации муниципалитета.

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