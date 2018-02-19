В Зеленоградске решили создать сквер с «колесом времени» (эскиз)
Местные власти рассчитывают завершить благоустройство в текущем году.
Местные власти рассчитывают завершить благоустройство в текущем году.
Власти Зеленоградска хотят обустроить на пересечении ул. Октябрьской и Курортного проспекта сквер с
Муниципальные власти рассчитывают получить средства по итогам конкурса регионального правительства «Создание условий для рекреации, обустройства мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области».
В администрации сообщили, что проект прошел экспертную оценку и набрал необходимое для получения субсидии количество баллов. «Это означает, что уже в этом году данный объект будет реализован», — отмечается в сообщении.
«Композиция представляет собой площадку круглой формы, обрамленную подпорной стенкой из красного кирпича. Площадка замощена цветной бетонной плиткой, с вставками из крупноформатной гранитной брусчатки. В центре композиции расположен динамичный фонтан в форме трех овалов, расходящихся от центра. В каждом овале установлено деревянное колесо наподобие водяной мельницы, все колёса приводятся в движение при помощи воды. Так же планируется установка трех лавочек, урн, уличного и декоративного освещения», — уточнили в администрации муниципалитета.
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