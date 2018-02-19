В Зеленоградске решили создать сквер с «колесом времени» (эскиз)

Источник: Новый Калининград

Власти Зеленоградска хотят обустроить на пересечении ул. Октябрьской и Курортного проспекта сквер с арт-объектом «Колесо времени». Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Муниципальные власти рассчитывают получить средства по итогам конкурса регионального правительства «Создание условий для рекреации, обустройства мест массового отдыха для жителей муниципальных образований Калининградской области».

В администрации сообщили, что проект прошел экспертную оценку и набрал необходимое для получения субсидии количество баллов. «Это означает, что уже в этом году данный объект будет реализован», — отмечается в сообщении.