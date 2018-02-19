В Екатеринбурге на время мундиаля закроют парковку возле ЦПКиО

Автовладельцы уральской столицы в период проведения чемпионата мира по футболу лишатся парковки возле ЦПКиО. Сама площадка никуда не исчезнет, но оставлять здесь машины будет запрещено. Парковка перед входом в парк будет закрыта для автовладельцев 5, 21, 24 и 27 июня.

На это время стоянку для частных машин организуют возле «Экспо-центра». Оттуда иногородних болельщиков до фан-зоны в ЦПКиО доставят шаттлами. Автобусы также будут курсировать из аэропорта Кольцово, с железнодорожного вокзала и шести районов города.