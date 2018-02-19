В Екатеринбурге на время мундиаля закроют парковку возле ЦПКиО
Останавливаться возле парка смогут только автобусы, привозящие участников и гостей.
Останавливаться возле парка смогут только автобусы, привозящие участников и гостей.
Автовладельцы уральской столицы в период проведения чемпионата мира по футболу лишатся парковки возле ЦПКиО. Сама площадка никуда не исчезнет, но оставлять здесь машины будет запрещено. Парковка перед входом в парк будет закрыта для автовладельцев 5, 21, 24 и 27 июня.
На это время стоянку для частных машин организуют возле «Экспо-центра». Оттуда иногородних болельщиков до
Напомним, в ЦПКиО в период мундиаля для просмотра матчей установят большие экраны и крытые трибуны на пять тысяч мест.
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