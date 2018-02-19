Новым логотипом бренда «Покупай пермское!» снова стал мишка

Пермская торгово-промышленная палата и Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края провели конкурс на разработку нового логотипа проекта «Покупай пермское».

На суд жюри было предложено 128 вариантов. По итогам он-лайн голосования и заседания конкурсной комиссии был сформирован short-лист конкурса, в который вошли десять работ.

Победителем стал логотип под номером один, который прислал пермский дизайнер Алексей Лаптев. Он получит главный приз — 25 тыс. рублей.