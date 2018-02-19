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13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Новым логотипом бренда «Покупай пермское!» снова стал мишка

Победителем конкурса работ стал пермский дизайнер Алексей Лаптев.

Пермская торгово-промышленная палата и Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края провели конкурс на разработку нового логотипа проекта «Покупай пермское».

На суд жюри было предложено 128 вариантов. По итогам он-лайн голосования и заседания конкурсной комиссии был сформирован short-лист конкурса, в который вошли десять работ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победителем стал логотип под номером один, который прислал пермский дизайнер Алексей Лаптев. Он получит главный приз — 25 тыс. рублей.

Напомним, что проект по поддержке местных производителей «Покупай пермское» стартовал в 2009 году. С 2011 по 2017 он был «заморожен». В 2017 году прикамские власти решили перезапустить проект, но прежний логотип не был зарегистрирован администрацией и стал использоваться другим производителем.

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