Новым логотипом бренда «Покупай пермское!» снова стал мишка
Победителем конкурса работ стал пермский дизайнер Алексей Лаптев.
Победителем конкурса работ стал пермский дизайнер Алексей Лаптев.
Пермская
На суд жюри было предложено 128 вариантов. По итогам
Победителем стал логотип под номером один, который прислал пермский дизайнер Алексей Лаптев. Он получит главный приз — 25 тыс. рублей.
Напомним, что проект по поддержке местных производителей «Покупай пермское» стартовал в 2009 году. С 2011 по 2017 он был «заморожен». В 2017 году прикамские власти решили перезапустить проект, но прежний логотип не был зарегистрирован администрацией и стал использоваться другим производителем.
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