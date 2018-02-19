Повар из Анапы установил рекорд по скорости приготовления шаурмы

Уникальный результат был показан на шоу талантов «Я могу» на российском Первом канале.

Как отмечает Sputnik Армения, кулинар не только приготовил десять порций шаурмы, но и продемонстрировал шоу летающих ножей, чем шокировал публику. Гиносян работает поваром в ресторане быстрого питания, любит импровизировать на кухне. Рутинный процесс готовки он превратил в эффектное шоу с ножами.

Повар рассказал, что у него вся семья занимается ресторанным бизнесом.