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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Крым готов к обязательной сдаче ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости. Крым готов к обязательной сдаче единого государственного экзамена, заявил заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля. Со следующего года ЕГЭ станет обязательным для всех выпускников школ Крыма, сейчас они сдают его по желанию.

«В следующем учебном году все крымские школьники, как и на территории других субъектов Российской Федерации, будут сдавать единый государственный экзамен. Но уже в этом году добровольно ЕГЭ выбрали 75% выпускников. В 2015 году было 10%. Это говорит о том, что возрастает доверие к единому государственному экзамену, что школьники готовы как в республике Крым, так и в городе Севастополе», — сказал журналистам Кравцов.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что в Крыму увеличивается количество пунктов по сдаче ЕГЭ. «В этом году у нас будет 42 пункта приема, в прошлом было 27 пунктов, которые бы соответствовали всем требования законодательства. У нас получено более 2 тысяч единиц оборудования. Мы полностью готовы», — подчеркнул Аксенов.

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