Крым готов к обязательной сдаче ЕГЭ

Источник: РИА "Новости"

Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной — с 28 мая по 2 июля. Со следующего года ЕГЭ станет обязательным для всех выпускников школ Крыма, сейчас они сдают его по желанию.

«В следующем учебном году все крымские школьники, как и на территории других субъектов Российской Федерации, будут сдавать единый государственный экзамен. Но уже в этом году добровольно ЕГЭ выбрали 75% выпускников. В 2015 году было 10%. Это говорит о том, что возрастает доверие к единому государственному экзамену, что школьники готовы как в республике Крым, так и в городе Севастополе», — сказал журналистам Кравцов.