Британский дизайнер обула обнаженных моделей

Обувь представляли полуобнаженные манекены и модели, в том числе темнокожие, расположившиеся в позах статуй. На некоторых фигурах были наклейки с фотографиями мышц без кожи. По словам Малон, коллекция сезона осень-зима 2018−2019 была навеяна фильмом Альмодовара «Кожа, в которой я живу» и анатомией человека. «Человеческое тело — это невероятно совершенная, сложная конструкция, которая не поддается пониманию», — прокомментировала дизайнер.