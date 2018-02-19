Британский дизайнер обула обнаженных моделей

Дизайнер Мэри Элис Малон, создательница бренда обуви Malone Souliers, устроила необычную презентацию на Неделе моды в Лондоне, сообщает Footwear News.
Обувь представляли полуобнаженные манекены и модели, в том числе темнокожие, расположившиеся в позах статуй. На некоторых фигурах были наклейки с фотографиями мышц без кожи. По словам Малон, коллекция сезона осень-зима 2018−2019 была навеяна фильмом Альмодовара «Кожа, в которой я живу» и анатомией человека. «Человеческое тело — это невероятно совершенная, сложная конструкция, которая не поддается пониманию», — прокомментировала дизайнер.
В коллекцию вошли высокие ботинки из экзотической кожи с вышивкой и бисером. Орнамент, напоминающий цветочный паттерн, был вдохновлен кровеносными сосудами и клетками тела человека.
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, ставшая лицом линии белья марки DKNY, в феврале снялась полуобнаженной в рекламе коллекции весна-лето 2018. По сюжету она ест пиццу, делает селфи и заявляет, что ей комфортно в одном нижнем белье.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.