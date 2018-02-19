Пассажирка «Уральских авиалиний» сушила белье в салоне самолета

Когда-то рыцари готовы были отдать жизнь за право обладать сердцем дамы, и видеть ее нижнее белье. А теперь вот, люди окончательно перестали стесняться. Мало того, что «исподнее» все охотнее выставляют напоказ в разных «инстаграмах», так теперь его еще и можно увидеть в живую. Прямо как пассажиры рейса «Уральских авиалиний» Анталья-Москва, который летел в столицу России 14 февраля.