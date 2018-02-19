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19 февраля, источник: Комсомольская правда

Пассажирка «Уральских авиалиний» сушила белье в салоне самолета

Дамочку не смутило, что ее нижнее белье видит весь салон.

Когда-то рыцари готовы были отдать жизнь за право обладать сердцем дамы, и видеть ее нижнее белье. А теперь вот, люди окончательно перестали стесняться. Мало того, что «исподнее» все охотнее выставляют напоказ в разных «инстаграмах», так теперь его еще и можно увидеть в живую. Прямо как пассажиры рейса «Уральских авиалиний» Анталья-Москва, который летел в столицу России 14 февраля.

— Во время полета женщина подняла трусы к штатному вентилятору, и начала их сушить. В салоне все затихли, но замечание никто не сделал, — рассказали очевидцы «Первому Тульскому».

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка совсем не смущалась, что на нее смотрят пассажиры. На сушку белья у вентилятора ушло около 20 минут, затем женщина просто убрала белье в сумку.

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