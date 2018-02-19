Пассажирка «Уральских авиалиний» сушила белье в салоне самолета
Дамочку не смутило, что ее нижнее белье видит весь салон.
Дамочку не смутило, что ее нижнее белье видит весь салон.
— Во время полета женщина подняла трусы к штатному вентилятору, и начала их сушить. В салоне все затихли, но замечание никто не сделал, — рассказали очевидцы «Первому Тульскому».
Девушка совсем не смущалась, что на нее смотрят пассажиры. На сушку белья у вентилятора ушло около 20 минут, затем женщина просто убрала белье в сумку.
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