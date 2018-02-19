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19 февраля, источник: Известия

СМИ узнали об уголовном преследовании супруги Аршавина

Уголовное дело заведено на супругу Андрея Аршавина Алису. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СМИ.

Алиса Аршавина стала фигуранткой уголовного дела. Причем дело на нее завели сразу по трем статьям, отмечает телеканал.

В настоящее время Аршавина находится в Санкт-Петербурге, ее муж продолжает тренироваться за казахстанский клуб «Кайрат».

12 января компания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать расходы из-за задержки 6 января самолета Москва — Ала-Ата по вине Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета.

Компания пояснила, что понесла расходы собственно из-за задержки вылета на 1,5 часа, повторно потратилась на процедуры наземного обслуживания — буксировку самолета, предоставление трапа, выгрузку багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо, стоимость которого перевозчик также намерен взыскать с Аршавиной.

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