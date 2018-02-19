СМИ узнали об уголовном преследовании супруги Аршавина

Алиса Аршавина стала фигуранткой уголовного дела. Причем дело на нее завели сразу по трем статьям, отмечает телеканал.

В настоящее время Аршавина находится в Санкт-Петербурге, ее муж продолжает тренироваться за казахстанский клуб «Кайрат».

12 января компания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать расходы из-за задержки 6 января самолета Москва — Ала-Ата по вине Алисы Аршавиной, которая была отстранена от полета.

Компания пояснила, что понесла расходы собственно из-за задержки вылета на 1,5 часа, повторно потратилась на процедуры наземного обслуживания — буксировку самолета, предоставление трапа, выгрузку багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо, стоимость которого перевозчик также намерен взыскать с Аршавиной.