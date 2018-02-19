СМИ узнали об уголовном преследовании супруги Аршавина
Уголовное дело заведено на супругу Андрея Аршавина Алису. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СМИ.
Уголовное дело заведено на супругу Андрея Аршавина Алису. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СМИ.
Алиса Аршавина стала фигуранткой уголовного дела. Причем дело на нее завели сразу по трем статьям, отмечает телеканал.
В настоящее время Аршавина находится в
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