В ДУМК рассказали о задачах совета крымских татар

Источник: РИА "Новости"

Решение о создании такого органа было принято на курултае (съезде) мусульман Крыма в субботу. В его состав вошли 15 специалистов в разных областях во главе с муфтием мусульман региона Эмирали Аблаевым.

Как рассказал Исмаилов, совет призван служить связующим звеном между крымскими татарами и властью и доводить до нее «наболевшие проблемы» с конкретными «взвешенными и выверенными» предложениями по их решению.

«Средства антипропаганды зачастую из-за пределов Крыма, России очень сильно влияют на умы людей… и зачастую они направлены на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы настроить людей против действующей власти в Крыму, противопоставить крымских татар остальному населению (полуострова — ред.)», — рассказал заммуфтия.

Он отметил, что делегаты курултая пригласили в совет «состоявшихся людей с достижениями», которые «заслужили уважение как своего народа, так и крымчан в целом». «Они известны в Крыму, а большинство из них известны и за пределами Крыма, России, во всем мире. Они — специалисты в своей области… И общественники, и религиозные деятели», — уточнил Исмаилов.