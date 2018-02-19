В ДУМК рассказали о задачах совета крымских татар
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Cовет
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Cовет
Решение о создании такого органа было принято на курултае (съезде) мусульман Крыма в субботу. В его состав вошли 15 специалистов в разных областях во главе с муфтием мусульман региона Эмирали Аблаевым.
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Он отметил, что делегаты курултая пригласили в совет «состоявшихся людей с достижениями», которые «заслужили уважение как своего народа, так и крымчан в целом». «Они известны в Крыму, а большинство из них известны и за пределами Крыма, России, во всем мире. Они — специалисты в своей области… И общественники, и религиозные деятели», — уточнил Исмаилов.
На полуострове живут 277,3 тыс крымских татар. Это третья по численности национальная группа региона после русских и украинцев. Всего в Крыму насчитывается 175 национальностей.
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