Преподаватель ВолГУ попал в финалисты конкурса «Лидеры России»
Антон Тесленко получил миллион рублей на образование.
Антон Тесленко получил миллион рублей на образование.
В числе финалистов самого престижного конкурса «Лидеры России» оказался и волгоградец — старший преподаватель кафедры уголовного права ВолГУ Антон Тесленко. Как и все триста лучших из лучших, он получил сертификат номиналом в один миллион рублей для продолжения своего образования.
— Впечатления самые положительные, — делится Антон Тесленко. — В числе финалистов были мои старые знакомые, и совместное участие придало новый импульс нашей дружбе. Появилось огромное количество новых связей. Ну и бесценный опыт общения с такими наставниками как Михаил Мишустин и Сергей Кириенко. То, что удалось организаторам и наставникам — поистине беспрецедентный проект не только для России, но в целом мира.
Напомним, конкурс «Лидеры России» был организован Администрацией президента РФ и РАНХиГС по инициативе президента РФ. 89 тысяч человек зарегистрировались для участия. В полуфинал вышли почти 3 тысячи человек. Из них, по итогам результатов в индивидуальных заданиях и работе в группах, выбрали 300 финалистов.
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