Преподаватель ВолГУ попал в финалисты конкурса «Лидеры России»

В числе финалистов самого престижного конкурса «Лидеры России» оказался и волгоградец — старший преподаватель кафедры уголовного права ВолГУ Антон Тесленко. Как и все триста лучших из лучших, он получил сертификат номиналом в один миллион рублей для продолжения своего образования.

— Впечатления самые положительные, — делится Антон Тесленко. — В числе финалистов были мои старые знакомые, и совместное участие придало новый импульс нашей дружбе. Появилось огромное количество новых связей. Ну и бесценный опыт общения с такими наставниками как Михаил Мишустин и Сергей Кириенко. То, что удалось организаторам и наставникам — поистине беспрецедентный проект не только для России, но в целом мира.