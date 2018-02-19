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19 февраля, источник: Комсомольская правда

Преподаватель ВолГУ попал в финалисты конкурса «Лидеры России»

Антон Тесленко получил миллион рублей на образование.

В числе финалистов самого престижного конкурса «Лидеры России» оказался и волгоградец — старший преподаватель кафедры уголовного права ВолГУ Антон Тесленко. Как и все триста лучших из лучших, он получил сертификат номиналом в один миллион рублей для продолжения своего образования.

— Впечатления самые положительные, — делится Антон Тесленко. — В числе финалистов были мои старые знакомые, и совместное участие придало новый импульс нашей дружбе. Появилось огромное количество новых связей. Ну и бесценный опыт общения с такими наставниками как Михаил Мишустин и Сергей Кириенко. То, что удалось организаторам и наставникам — поистине беспрецедентный проект не только для России, но в целом мира.

Напомним, конкурс «Лидеры России» был организован Администрацией президента РФ и РАНХиГС по инициативе президента РФ. 89 тысяч человек зарегистрировались для участия. В полуфинал вышли почти 3 тысячи человек. Из них, по итогам результатов в индивидуальных заданиях и работе в группах, выбрали 300 финалистов.

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