Строительство новой набережной Сакского озера затягивается
Завершение строительства новой набережной Сакского грязевого лечебного озера может быть перенесено на полгода
Завершение строительства новой набережной Сакского грязевого лечебного озера может быть перенесено на полгода
Об этом сообщил
Объект строится за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма, а в инфраструктуру вокруг озера будут направлены средства из республиканского бюджета и инвесторов. По окончании строительства здесь, в частности, появятся 10 велосипедных стоянок, семь детских площадок, пять фонтанов, четыре кафе, четыре площадки для принятия солнечных ванн, несколько торговых павильонов, стоянка для электрокаров, детский веревочный парк, танцпол и специализированный пляж.
Строительство новой набережной Сакского озера разбито на пять участков. Работы уже ведутся на всех из них. Сейчас на объекте работает около 100 человек и 19 единиц техники.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.