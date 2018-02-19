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19 февраля, источник: КрымPress

Строительство новой набережной Сакского озера затягивается

Завершение строительства новой набережной Сакского грязевого лечебного озера может быть перенесено на полгода из-за сложной геологии.

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Объект достаточно сложный с точки зрения геологии. Имея опыт работ на этом объекте и при рассмотрении программы более подробно, администрация (Сак) попросила увеличить сроки работ. Объект планировался к сдаче в 2018 году, но администрация настаивает, чтобы до первой половины 2019 года сроки были расширены, — сказал Нахлупин. Строительство набережной Сакского грязевого лечебного озера началось в декабре 2016 года. Стоимость 2,2 км набережной составит около 700 млн. руб. Современная набережная станет полностью доступной для людей с ограниченными возможностями.

Объект строится за счет средств федеральной целевой программы развития Крыма, а в инфраструктуру вокруг озера будут направлены средства из республиканского бюджета и инвесторов. По окончании строительства здесь, в частности, появятся 10 велосипедных стоянок, семь детских площадок, пять фонтанов, четыре кафе, четыре площадки для принятия солнечных ванн, несколько торговых павильонов, стоянка для электрокаров, детский веревочный парк, танцпол и специализированный пляж.

Строительство новой набережной Сакского озера разбито на пять участков. Работы уже ведутся на всех из них. Сейчас на объекте работает около 100 человек и 19 единиц техники.

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