В Башкирии изменили единый бесплатный номер записи к врачу
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
Напомним, данная услуга работает в Башкирии уже на протяжении четырех лет.
«Все исходящие звонки с мобильных телефонов, а также со стационарных телефонов абонентов ПАО “Башинформсвязь” на номер 13−01 осуществляются на бесплатной основе», — добавили в ведомстве.
Стоит отметить, что на прием к врачу также можно записаться в режиме онлайн в интернете. Для этого имеются медицинский портал (doctor.bashkortostan.ru) и портал госуслуг (gosuslugi.ru). Все инфоматы в медучреждениях работают в прежнем режиме.
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