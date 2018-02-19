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19 февраля, источник: Комсомольская правда

В Башкирии изменили единый бесплатный номер записи к врачу

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что единый номер записи к врачу 09−383 будет заменен на 13−01. Нововведение начнет работать уже с 20 февраля.

Напомним, данная услуга работает в Башкирии уже на протяжении четырех лет.

«Все исходящие звонки с мобильных телефонов, а также со стационарных телефонов абонентов ПАО “Башинформсвязь” на номер 13−01 осуществляются на бесплатной основе», — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что на прием к врачу также можно записаться в режиме онлайн в интернете. Для этого имеются медицинский портал (doctor.bashkortostan.ru) и портал госуслуг (gosuslugi.ru). Все инфоматы в медучреждениях работают в прежнем режиме.

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