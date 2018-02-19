Илону Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном
Компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, получила разрешение от властей на бурение под Вашингтоном.
Компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, получила разрешение от властей на бурение под Вашингтоном.
Об этом пишет The Washington Post.
Речь идет о предварительном разрешении, которые выдало Транспортное управление Вашингтона. Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop. Инициатором такого проекта в 2012 году выступил сам Маск.
The Verge пишет, что Маск планирует связать скоростными поездами
В октябре Маск опубликовал первое фото скоростного туннеля под
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