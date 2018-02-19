Илону Маску разрешили бурить тоннель под Вашингтоном

С ветерком по трубе: есть ли будущее у Hyperloop

Речь идет о предварительном разрешении, которые выдало Транспортное управление Вашингтона. Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop. Инициатором такого проекта в 2012 году выступил сам Маск.