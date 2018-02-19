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19 февраля, источник: Комсомольская правда

Эпидемия гриппа в Прикамье пошла на спад

Среди школьников, которых отправили на карантин, заболевших стало вдвое меньше.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемия гриппа в Прикамье пошла на спад. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. По сравнению с прошлой неделей, когда в регионе заболело более 33 тысяч человек, уровень заражения гриппом и ОРВИ снизился на 13 процентов.

Особенно мало заболевших — среди пермских школьников, которых отправили на карантин: снижение заболеваемости составило почти 55 процентов.

— Вместе с тем, в крае продолжают действовать противоэпидемические мероприятия, — отметили в ведомстве. — В том числе — приостановление учебного процесса, если в коллективе болеет более 20 процентов детей, карантин в больницах, масочный режим в магазинах и в общественном транспорте.

Как не заболеть?

— Не переохлаждайтесь, при контакте с больными людьми пользуйтесь маской.

— Проветривайте помещение, чаще мойте руки с мылом, не прикасайтесь к глазам, носу и рту — Ведите здоровый образ жизни, а в случае заболевания — сразу же обращайтесь к врачу.

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