Депардье собрался жить с арабами в Алжире

Источник: AP 2018

Французский актер Жерар Депардье вновь сменит страну проживания, пишут французские СМИ. На этот раз взгляд 69-летнего француза от России и Бельгии обратился к берегам бывшей французский колонии Алжира. Депардье считает эту страну «блестящей» и восхищается умом и интеллектом алжирцев.

«Я буду скоро жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это блестящая страна. Я хотел сказать, что алжирцы, живущие в Марселе, не осмелились бы сказать и половины того, что они говорят, в Алжире. Чувство уважения [в Марселе] потеряно, в Алжире оно очень заметно», — заявил Депардье во время пресс-конференции, посвященной второму сезону французского сериала «Марсель».

Актер прибавил, что интересуется историей Алжира. По его мнению, алжирцы — «это очень интеллектуальный и умный народ, который был захвачен неграмотной [французской] армией в 1830 году». Депардье считает, что во время присоединения Алжира к Франции большая часть французов не умела читать и писать, в отличие от алжирцев.

Актер 13 февраля принял участие в передаче на телеканале TF1. Он заявил ведущему Яну Барту, что Франция разграбила Алжир. Также Депардье сказал, что «алжирцы, которые живут в Марселе, не смогли бы вести себя так, как они ведут себя в Алжире». «Никогда вы не увидите алжирца, плохо себя ведущего на родине. Его быстро поставили бы на место старшие», — заметил Депардье.

Позиция Депардье вызвала бурную реакцию у франкоязычных пользователей соцсетей. Часть согласилась с ним и заметила, что теперь у актера начнутся большие проблемы с французским правительством, так как он выразился недостаточно толерантно. Другие пользователи подхватили мысль Депардье и стали обсуждать межнациональные конфликты между французами, живущими в Марселе, и арабскими мигрантами, заселившими так называемый северный квартал города.

Депардье в 2016 году сообщил корреспонденту Le Parisien, что, несмотря на воспитание в традициях католической веры, в 70-х годах в течение двух лет был мусульманином и внимательно изучил Коран.

Однако актер сообщил, что «пять ежедневных молитв и запрет есть свинину» показались ему в итоге чересчур сложными правилами.

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В 2013 году Депардье назвал себя гражданином мира и заявил, что собирается получить гражданства семи стран, в том числе Алжира. Актер собирался это сделать, чтобы избежать необходимости получать визы. Однако намерение получить алжирский паспорт Депардье так и не осуществил. Взамен он стал гражданином России и удостоился почетного гражданства одной из коммун в Бельгии.