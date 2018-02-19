Депардье собрался жить с арабами в Алжире
По мнению актера, эта «блестящая страна» была
По мнению актера, эта «блестящая страна» была
Французский актер Жерар Депардье вновь сменит страну проживания, пишут французские СМИ. На этот раз взгляд 69-летнего француза от России и Бельгии обратился к берегам бывшей французский колонии Алжира. Депардье считает эту страну «блестящей» и восхищается умом и интеллектом алжирцев.
«Я буду скоро жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это блестящая страна. Я хотел сказать, что алжирцы, живущие в Марселе, не осмелились бы сказать и половины того, что они говорят, в Алжире. Чувство уважения [в Марселе] потеряно, в Алжире оно очень заметно», — заявил Депардье во время
Актер прибавил, что интересуется историей Алжира. По его мнению, алжирцы — «это очень интеллектуальный и умный народ, который был захвачен неграмотной [французской] армией в 1830 году». Депардье считает, что во время присоединения Алжира к Франции большая часть французов не умела читать и писать, в отличие от алжирцев.
Актер 13 февраля принял участие в передаче на телеканале TF1. Он заявил ведущему Яну Барту, что Франция разграбила Алжир. Также Депардье сказал, что «алжирцы, которые живут в Марселе, не смогли бы вести себя так, как они ведут себя в Алжире». «Никогда вы не увидите алжирца, плохо себя ведущего на родине. Его быстро поставили бы на место старшие», — заметил Депардье.
Позиция Депардье вызвала бурную реакцию у франкоязычных пользователей соцсетей. Часть согласилась с ним и заметила, что теперь у актера начнутся большие проблемы с французским правительством, так как он выразился недостаточно толерантно. Другие пользователи подхватили мысль Депардье и стали обсуждать межнациональные конфликты между французами, живущими в Марселе, и арабскими мигрантами, заселившими так называемый северный квартал города.
Однако актер сообщил, что «пять ежедневных молитв и запрет есть свинину» показались ему в итоге чересчур сложными правилами.
В 2013 году Депардье назвал себя гражданином мира и заявил, что собирается получить гражданства семи стран, в том числе Алжира. Актер собирался это сделать, чтобы избежать необходимости получать визы. Однако намерение получить алжирский паспорт Депардье так и не осуществил. Взамен он стал гражданином России и удостоился почетного гражданства одной из коммун в Бельгии.
Алжир получил статус независимой страны в 1962 году после войны с французской колониальной администрацией. После поражения Франции французам пришлось оперативно покинуть территорию Алжира, где им грозила опасность быть убитыми. Так во Франции появились «черноногие», социальная прослойка французов, вернувшихся из Северной Африки, впитавших в себя и сохранивших в той или иной мере арабские традиции. Осмысление периода французской колонизации Алжира и подведение ее итогов стали одними из основных тем постколониальной франкоязычной литературы второй половины XX века.
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