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19 февраля, источник: АиФ Прикамье

Стюардессу, которой стало плохо в самолёте, прооперировали в Перми

Борт, направлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно посадили в краевом центре.

Стюардессу, которой стало плохо на борту самолёте Новосибирск-Москва, прооперировали в Перми. Сейчас девушка идёт на поправку и уже находится дома.

Самолёт экстренно посадили в Перми, так как одна из стюардесс почувствовала себя плохо. Девушку срочно отвезли в больницу.

«Она была госпитализирована с подозрением на острый аппендицит. Но ситуация оказалась гораздо серьёзнее, пациентка потеряла много крови. Врачи Пермской краевой клинической больницы провели экстренную эндоскопическую операцию и перелили пациентке два литра крови», — рассказал министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.

По его словам, на момент выписки состояние пациентки было удовлетворительным. Сейчас девушку доставили домой и она идёт на поправку.

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