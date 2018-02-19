Стюардессу, которой стало плохо в самолёте, прооперировали в Перми
Борт, направлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно посадили в краевом центре.
Борт, направлявшийся из Новосибирска в Москву, экстренно посадили в краевом центре.
Стюардессу, которой стало плохо на борту самолёте
Самолёт экстренно посадили в Перми, так как одна из стюардесс почувствовала себя плохо. Девушку срочно отвезли в больницу.
«Она была госпитализирована с подозрением на острый аппендицит. Но ситуация оказалась гораздо серьёзнее, пациентка потеряла много крови. Врачи Пермской краевой клинической больницы провели экстренную эндоскопическую операцию и перелили пациентке два литра крови», — рассказал министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.
По его словам, на момент выписки состояние пациентки было удовлетворительным. Сейчас девушку доставили домой и она идёт на поправку.
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