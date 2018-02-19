Стюардессу, которой стало плохо в самолёте, прооперировали в Перми

Стюардессу, которой стало плохо на борту самолёте Новосибирск-Москва, прооперировали в Перми. Сейчас девушка идёт на поправку и уже находится дома.

Самолёт экстренно посадили в Перми, так как одна из стюардесс почувствовала себя плохо. Девушку срочно отвезли в больницу.

«Она была госпитализирована с подозрением на острый аппендицит. Но ситуация оказалась гораздо серьёзнее, пациентка потеряла много крови. Врачи Пермской краевой клинической больницы провели экстренную эндоскопическую операцию и перелили пациентке два литра крови», — рассказал министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев.