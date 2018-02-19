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19 февраля, источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, чем отличается мозг долгожителей

Ученые разрезали мозг долгожителей и выяснили, чем его обладатели отличаются от остальных людей. Открытие особых нейронов поможет понять секреты долгожительства и причины нейродегенеративных заболеваний.

Источник: Cristian Newman / CC0

Феномен долгожительства давно интересует ученых разных стран, пытающихся выявить общие признаки у людей, доживающих до преклонного возраста. И недавно американским ученым по-видимому удалось пролить свет на вопрос, что объединяет стариков, которым удается сохранять хорошую физическую и умственную форму даже в возрасте за 80 лет.

«Еще не так давно мы считали, что единственный путь для нас — состариться и одряхлеть, — заявила Эмили Рогальски из Северо-западного университета США, выступая в минувшее воскресенье на конференции Американской ассоциации содействия науки, с результатами своего исследования. — Мы должны отодвинуть привычные рамки и посмотреть, что возможно в преклонном возрасте и как люди этого достигают?» Некоторые предыдущие исследования ранее показывали, что как правило, среди долгожителей много экстравертов и меньше невротиков. Теперь же ученые под руководством Рогальски сделали новое открытие.

Изучив мозг десяти «суперстариков» после их смерти, Рогальски с коллегами обнаружили в образцах больше веретенообразных нейронов (нейронов фон Экономо), чем в мозге обычных пожилых людей.

Веретенообразные нейроны — это крупные клетки мозга, которые позволяют быстро передавать информацию по мозгу. Они есть у животных с крупным мозгом — многих китообразных, слонов, гоминид. У человека они были открыты лишь недавно.

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У гоминид веретенообразные нейроны есть лишь в двух отделах мозга — передней поясной коре и части орбитофронтальной коры, фронтоинсулярной коре, которые отвечают, в том числе, за принятие решений и эмоциональные реакции. У человека эти нейроны имеются также в дорсолатеральной префронтальной коре, тоже играющей роль в регуляции эмоций и самоконтроле.

Предполагается, что веретенообразные нейроны появились как средство передачи информации в большом мозге, необходимое для развития социального поведения. Изменения этих нейронов ассоциированы с заболеваниями, для которых характерны уход от социального контакта, нарушение мышления и речи, искажение реальности. Предположительно, поражения веретенообразных нейронов связаны с шизофренией и болезнью Альцгеймера.

Оказалось, что одна из областей мозга долгожителей, в которой много этих нейронов — передняя поясная кора, которая отвечает за внимательность и память.

Выяснилось также, что эта область в среднем более толстая у долгожителей, чем у людей возрастом 50−60 лет.

«Мы обнаружили, что долгожители, мозг которых мы изучали под микроскопом, имеют больше веретенообразных нейронов, чем люди возраста 80 лет, и даже больше, чем двадцатилетние люди, — пояснила исследователь. — Мы не знаем, почему у них оказывается много этих нейронов и почему это важно. Однако это особенный тип нейронов, который может быть обнаружен только в двух отделах мозга».

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По словам авторов исследования, которое пока не опубликовано в научном журнале, открытие, вероятно, поможет лучше понять природу болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Год назад эта же команда ученых показала, что некоторые старики в тестах на внимание и память могут переплюнуть молодежь — в пенсионном возрасте их мозг работает так же хорошо, как у 20-летних, а иногда и лучше. Как выяснили ученые, он и внешне не отличается от «молодого». Точную причину такой сохранности мозга они пока назвать не могут.

В конце 2017 года другая команда ученых выяснила, какие особенности психики характерны для людей, проживших 90 и более лет. Объектами исследования итальянских ученых стали жители деревень у Средиземного моря — возраст некоторых из них уже превысил 90 лет. Исследователи сравнили состояние здоровья 29 человек возрастом от 90 лет до 101 года и 51 их родственника 51−75 лет. Оказалось, что, хотя физическое здоровье более пожилых участников эксперимента было хуже, их психика была более здоровой, чем у молодых родственников. Кроме того, исследователи отметили, что для долгожителей характерны упрямство, властность, уверенность в себе и прочная привязанность к семье.

Обычно исследования, посвященные долголетию, сосредоточены на генетических факторах, поясняют авторы работы. Здесь же им удалось выделить особенности психики долгожителей.

А в конце лета 2017 года ученые из голландского Тилбургского университета высчитали физиологический предел продолжительности жизни человека, а также выяснили, что за последние 30 лет рос не средний возраст людей, а количество долгожителей.

Статистик Джессон Эйнмаль и ученый Джон Эйнмаль провели статистический анализ возрастов смерти 75 тыс. жителей Нидерландов, которые умерли за последние 30 лет, будучи старше 94 лет. Предел максимальной продолжительности жизни для женщин составил 115, 7 лет, для мужчин — 114,1 лет.

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